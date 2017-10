Europei su Pista, Valsecchi sfiderà Van Vleuten per il bronzo nell’Inseguimento

Continuano ad arrivare buone notizie per l’Italia dalla rassegna dei Campionati Europei su Pista in corso di svolgimento a Berlino. Questo pomeriggio si sono disputate le batterie di qualificazione dell’Inseguimento individuale femminile e la lecchese Silvia Valsecchi ha fatto segnare il quarto tempo assoluto sui 3000 metri in 3’33″757, una prestazione che le vale l’accesso alla finale per la medaglia di bronzo.

Questa sera nella sfida che vale un posto sul podio, Silvia Valsecchi dovrà vedersela con l’olandese Annemiek Van Vleuten che dopo la vittoria nel Campionato del Mondo a cronometro si è lanciata in questa nuova sfida: si prospetta un duello equilibrato visto che in qualificazione la differenza tra le due è stata di appena 150 millesimi di secondo a favore dell’olandese. La finale per l’oro vedrà protagoniste la britannica Katie Archibald e la polacca Justyna Kaczkowska con la prima nettamente favorita; da segnalare anche il quinto posto finale di Simona Frapporti a meno di mezzo secondo da Valsecchi.