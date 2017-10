Lo sprinter Pawel Franczak firma con la CCC Sprandi Polkowice

La campagna rafforzamento della CCC Sprandi Polkowice prosegue. Il nuovo acquisto della compagine arancione risponde al nome di Pawel Franczak. Il ventiseienne polacco, che ha firmato un contratto annuale, proviene dal Team Hurom, squadra con cui ha militato dopo la chiusura della ActiveJet, di cui era uno dei principali portacolori. Per lui nel 2017 nessuna vittoria in prove UCI ma ben diciassette piazzamenti in top 10, fra cui l’ottavo posto nella tappa inaugurale al Tour de Pologne e il nono ai Campionati europeo.

Queste le sue parole: «Prima di tutto, un ringraziamento al Team Hurom. È solo grazie a loro se ho potuto continuare la mia carriera e arrivare qui, nella migliore squadra della Polonia. Data la qualità e la professionalità del team credo sia la migliore opzione per me, così come per tanti altri colleghi. Il programma di gare è eccellente, il roster di livello e non c’è competizione fra i compagni, molti dei quali che ben conosco. Punto a ripagare la fiducia riposta in me, lavorando durante l’inverno nel migliorare le mie abilità in salita. Sono un velocista, certo, ma sono leggero e credo di poter far bene nei terreni mossi. Non ho problemi inoltre a lavorare in caso di necessità come apripista per un altro velocista».