Pawel Bernas firma per un anno con la CCC Sprandi Polkowice

La CCC Sprandi Polkowice continua a lavorare molto nel ciclomercato per rinforzare la squadra per la prossima stagione. Ieri la squadra polacca ha ufficializzato l’arrivo di Pawel Franczak, oggi invece è arrivata la conferma che anche il 27enne Pawel Bernas ha firmato un contratto per il 2018. Un brutto infortunio ha costretto Bernas a saltare quasi interamente la stagione 2016, ma quest’anno si è ripreso con la maglia della Domin Sport risultando grande protagonista in tutte le corse polacche iscritte al calendario UCI: per lui nessuna vittoria, ma ben quattro secondi posti ed un totale di 20 piazzamenti tra i primi 10 in corse tra Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia.