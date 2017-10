La CCC Sprandi Polkowice non si ferma: ingaggiato Kamil Gradek

1 Minuti per leggerlo

Continua a pescare dalle formazioni Continental la CCC Sprandi Polkowice. La compagine Professional ha infatti annunciato l’ingaggio di Kamil Gradek, ventisettenne reduce da una stagione in Gran Bretagna con la ONE Pro Cycling. Per lui, quest’anno, la vittoria nella classifica generale della Ronde van Midden Nederland.

Il direttore sportivo Piotr Wadecki spiega: «Kamil è della stessa generazione di Paweł Bernas e Paweł Franczek, altri nuovi acquisti. Si conoscono bene e formeranno un bel gruppo. Gradek è un ottimo cronoman capace di dettare un bel ritmo in testa al gruppo e sarà molto utile nel treno per i velocisti».

Dal canto suo Gradek ha aggiunto: «La CCC Sprandi Polkowice è una formazione di qualità che offre ai corridori un gran programma di gare e una struttura eccellente. Voglio continuare la mia crescita qui e desidero ringraziare il mio vecchio team per l’ottima annata trascorsa assieme».