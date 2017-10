BMC Racing Team, nel 2018 l’organico passa da 29 a 24 corridori

Tra le nuove regole introdotte dall’UCI per la stagione 2018 c’è anche quella della riduzione del numero di corridori per ogni squadra nelle gare più importanti: si passa da 9 a 8 nei Grandi Giri e da 8 a 7 nelle Classiche, e per questo motivo i vari stanno si stanno adeguando riducendo il numero di corridori senza contratto. La BMC Racing Team oggi ha annunciato ufficialmente la propria rosa che sarà composta da soli 24 elementi contro i 29 della stagione appena conclusa. L’unico corridore non confermato e al momento ancora senza squadra per il 2018 è l’olandese Floris Gerts, atleta classe 1992.

L’organico della BMC Racing Team per il 2018:

Alberto BETTIOL (ITA), Patrick BEVIN (NZ), Tom BOHLI (SUI), Brent BOOKWALTER (USA), Damiano CARUSO (ITA), Rohan DENNIS (AUS), Alessandro DE MARCHI (ITA), Jempy DRUCKER (LUX), Kilian FRANKINY (SUI), Simon GERRANS (AUS), Stefan KÜNG (SUI), Richie PORTE (AUS), Nicolas ROCHE (IRL), Jürgen ROELANDTS (BEL), Joey ROSSKOPF (USA), Michael SCHÄR (SUI), Miles SCOTSON (AUS), Dylan TEUNS (BEL), Greg VAN AVERMAET (BEL), Tejay VAN GARDEREN (USA), Nathan VAN HOOYDONCK (BEL), Francisco VENTOSO (ESP), Loïc VLIEGEN (BEL), Danilo WYSS (SUI).