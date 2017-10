Nibali, rimossa la placca alla clavicola sinistra

1 Minuti per leggerlo

Come programmato già da tempo, Vincenzo Nibali ha sfruttato questo periodo di fine stagione 2017 per rimuovere la placca alla clavicola sinistra, la quale gli era stata applicata l’8 agosto 2016, pochi giorni dopo la caduta durante la prova in linea di Rio 2016.

Nibali aveva riportato una doppia frattura alla clavicola e in data odierna Carlo Guardascione, medico della Bahrain-Merida, ha comunicato la perfetta riuscita della rimozione della osteosintesi.

L’operazione si è tenuta all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo; ora il siciliano dovrà rimanere a riposo assoluto per circa 10 giorni per poi affrontare senza nessun problema la preparazione alla stagione 2018, nella quale Nibali cercherà di indossare la maglia iridata in quel di Innsbruck.