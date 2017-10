La Lensworld-Kuota non sarà in gruppo nel 2018, erano 4 le italiane in rosa

Nel 2018 il ciclismo femminile belga perderà una delle sue formazioni più forti: la Lensworld-Kuota, infatti, non sarà in gruppo la prossima stagione a causa del cambio di direzione dello sponsor principale che ha deciso di non proseguire il sostegno alla squadra diretta da Heidi Van de Vijver. «Senza Lensworld – ha dichiarato la team manager – non è possibile continuare a lavorare in maniera professionale. Anche se c’è ancora speranza per una soluzione, il poco tempo a disposizione è l’ostacolo principale per trovare un nuovo sponsor e non posso chiedere alle atlete di aspettare fino all’ultimo momento».

La Lensworld-Kuota aveva undici atlete sotto contratto per la stagione 2017: Kim De Baat ha già firmato per la Lares dove potrebbe essere raggiunta dall’ucraina Tetyana Riabchenko, l’olandese Anouk Rijf invece ha annunciato il ritiro. In rosa c’erano anche quattro atlete italiane: Maria Giulia Confalonieri dovrebbe trovare posto alla Valcar-PBM, da definire invece il futuro di Tatiana Guderzo, Annalisa Cucinotta e Alice Maria Arzuffi. Sfortunata anche l’altoatesina Anna Zita Maria Stricker che aveva stretto un accordo proprio con la squadra belga in vista del prossimo anno e che ora si trova a dover cercare un nuovo team.