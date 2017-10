Astana-Aru, faida infinita: Vinokourov chiede i danni al corridore

Non si placano le agitazioni tra Fabio Aru ed il team Astana. Secondo quanto riportato oggi venerdì dalla testata kazaka Vesti.kz, Alexandre Vinokourov sarebbe in procinto di chiedere un risarcimento al vincitore della Vuelta a España 2015: l’oggetto del contendere sarebbe l’addio al team di Aru, avvenuto a detta di Vinokourov troppo tardi per cercare un degno rimpiazzo sul mercato. Aru che, proprio nelle ultime settimane ha ufficializzato il suo passaggio alla UAE Team Emirates di Saronni. Un’ulteriore capitolo rovinoso di una separazione degenerata nel corso dell’anno, tra le delusioni di Aru a Tour e Vuelta ed il mancato supporto dei compagni in alcune situazioni di gara.