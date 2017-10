David Arroyo, 2° al Giro 2010, firma con la portoghese Efapel

Proseguirà in Portogallo la carriera dello scalatore spagnolo David Arroyo, corridore celebre per aver sfiorato il successo al Giro d’Italia 2010 quando finì secondo solo alle spalle di Ivan Basso. Arroyo compirà 38 anni il prossimo 7 gennaio e per la stagione 2018 ha firmato un contratto con la Efapel, una delle migliori squadre del paese: negli ultimi cinque anni David Arroyo ha corso nella Caja Rural senza ottenere vittorie (ma l’ultima risale addirittura al 2009) ed in questa stagione il suo miglior risultato è stato il quinto posto alla Route du Sud. Questa alla Efapel non sarà la prima esperienza portoghese della carriera di Arroyo: nel 2004 militò nella L.A.-Pecol con un doppio successo di tappa alla Volta a Portugal sui traguardi classici di Senhora da Graça e dell’Alto da Torre.