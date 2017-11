Vuelta a Guatemala, Alfredo Ajpacaja batte Byron Guamá nella nona tappa

1 Minuti per leggerlo

Nona e penultima tappa della Vuelta a Guatemala quella disputata ieri a Tecpán: il successo di giornata è andato al forte guatemalteco Alfredo Ajpacaja (Decorabanos) che ha avuto la meglio sull’ecuadoriano Byron Guamá al termine di un bellissimo testa e testa in una volata in leggera salita; terzo posto per un altro rappresentante del Team Ecuador, Jefferson Cepeda. Nel finale ci sono stati dei buchi nel primo gruppo ed il leader della corsa Manuel Rodas ha concesso ai rivali 18″.

Quando manca solo l’ultima tappa, il vantaggio in classifica generale di Manuel Rodas sembra comunque rassicurante: il compagno di squadra Alfredo Ajpacaja è staccato di 2’02”, terzo è Alder Torres a 2’32”, Jonathan De León è quarto a 4’44” e Luis Martínez quinto a 5’13”.