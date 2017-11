Tour of Hainan, quinta di fila per Jakub Mareczko. A podio anche Marco Maronese

Prosegue ancora la striscia di successi di Jakub Mareczko in questo Tour of Hainan: il bresciano della Wilier Triestina-Selle Italia ha fatto sua anche la sesta tappa della corsa cinese e ora sono 5 le vittorie conquistate qui, 14 quelle stagionali. Anche oggi la formazione di Citracca e Scinto ha fatto un ottimo lavoro per portare il gruppo in volata con gli ultimi attaccanti che sono stati ripresi a 3500 metri dall’arrivo.

Ma se Mareczko continua a vincere, c’è anche chi continua a piazzarsi immediatamente alle sue spalle. Stiamo parlando del 24enne estone Martin Laas (Delko) che oggi ha ottenuto il suo quarto secondo posto di tappa in questo Tour of Hainan, il terzo consecutivo. Questa volta sul podio di tappa è salito anche un altro corridore italiano: dopo giorni di tentativi, oggi la Bardiani-CSF è riuscita a mettere Marco Marenese in terza posizione davanti al basco Jon Aberasturi, quarto al traguardo. Da segnalare anche il settimo posto di Marco Zanotti (Monkey Town).

Il dominio di Jakub Mareczko sembra comunque destinato ad interrompersi domani: in programma c’è infatti l’unica frazione realmente impegnativa del Tour of Hainan, la Sanya-Wuzhishan di 166.5 km con un gpm di prima categoria a 12 chilometri dall’arrivo che farà selezione e sconvolgerà la classifica generale finora comandata dai velocisti.