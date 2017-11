Barguil-Hermans, colpi da top team

ANALISI

Salto tra le Professional per la compagine castigliana, invero mai spumeggiante nella sua esperienza Continental. Il rafforzamento è ambivalente: il tedesco Silvio Herklotz e il russo Matvey Mamykin sono ancora giovani ma sono già abituati all’alto livello, così come il portoghese José Mendes. Il problema, però, è chi porta le vittorie, visto che non è stato ingaggiato nessuno sprinter. Il catalano Jordi Simón è talentuoso ma, fra sfortuna e scelte sbagliate, non ha mai espresso a pieno il potenziale mentre Diego Rubio non ha mostrato la necessaria continuità per meritare un ruolo di mezzapunta. Jesús Ezquerra può essere un gregario ma nulla più, così come Óscar Cabedo, Adrián González e il monegasco Victor Langellotti. Qualche numero in più pare averlo il brasiliano Nicolas Sessler, discreto scalatore. Squadra che non convince come assortimento e troppo leggera come numero di potenziali vincitori.