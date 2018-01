Altro brutto incidente per Pierpaolo Ficara: frattura di tibia e perone

L’Amore&Vita-Prodir si trova attualmente in ritiro sulle strade della Toscana e nella giornata di ieri un brutto incidente ha visto coinvolti diversi corridori della squadra: nei pressi di Volterra, in un tratto di discesa, uno sbandamento provocato involontariamente dall’ammiraglia guidata da un membro dello staff ha dato vita ad una brutta caduta. A riportare i danni maggiore è stato Pierpaolo Ficara che è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’Ospedale di Pisa: il 26enne corridori siciliano, già protagonista di un brutto incidente a metà 2016, ha sofferto una doppia frattura esposta di tibia e perone della gamba sinistra ed è stato subito sottoposto ad una lunga operazione. Per Ficara, che aveva vinto tre corse nel 2017, si prospetta uno stop di alcuni mesi anche se è ovviamente presto per avere più chiarezza sui tempi di recupero. Gli altri corridori coinvolti nella caduta hanno riportato solo abrasioni e contusioni, ma fortunatamente niente di più grave.