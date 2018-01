Incidente in allenamento per Federico Zurlo, salterà il Trofeo Laigueglia

Federico Zurlo sarà costretto a rimandare il proprio esordio con la nuova maglia del Cycling Team MSTina-Focus inizialmente previsto per il prossimo 11 febbraio al Trofeo Laigueglia: il 23enne ciclista veneto è infatti stato vittima di una caduta in allenamento nei pressi di Bassano del Grappa dopo uno scontro con una vettura. Zurlo è stato trasportato in ospedale proprio a Bassano del Grappa dove gli accertamenti di rito non hanno riscontrato frattura ma un lieve trauma tranica: il corridore sarà tuttavia tenuto in osservazione per i prossimi tre giorni durante i quali farà ulteriori accertamenti tra cui una TAC di controllo.