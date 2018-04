Toscana Terra di Ciclismo, grave incidente per Cezary Grodzicki nella seconda tappa

1 Minuti per leggerlo

La seconda tappa del Toscana Terra di Ciclismo Eroica è stata sconvolta da un terribile incidente accaduto a Cezary Grodzicki: secondo quanto riporta Ciclismoweb.net, il giovane 22enne italo-polacco del Team Palazzago è stato vittima di una bruttissima caduta in discesa nei pressi di Montalcino e le sue condizioni sono apparse molto serie fin da subito. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Siena, Grodzicki è stato subito sottoposto ad una TAC che ha evidenziato un importante trauma cranico con frattura e una frattura ad una vertebra: il giovane corridore al momento viene tenuto in coma farmacologico proprio per la gravità delle sue lesioni.