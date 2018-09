Giro della Toscana Femminile, il prologo è di Lepistö. Quarta Pirrone

Con un prologo di 2200 metri a Campi Bisenzio si è aperta l’edizione 2018 del Giro della Toscana Femminile-Memorial Michela Fanini, prova di tre giorni che si disputa nella parte settentrionale della regione. Ad imporsi quest’oggi è stata Lotta Lepistö: per la ventinovenne finlandese coglie così la quarta affermazione stagionale con il tempo di 2’56”.

E per la sua Cervélo-Bigla la gioia è doppia, in ragione del secondo posto a 1″ per la giovane danese Emma Norsgaard. Terzo posto, sempre a 1″, per la cubana Arleins Sierra (Astana Women’s Team) mentre la prima azzurra è stata un’altra portacolori del sodalizio italo-kazako, la bolzanina Elena Pirrone, distante 3″.

Seguono la tedesca Clara Kloppenburg (Cervélo Biglia) a 3″, le azzurre Sofia Bertizzolo (Astana Women’s Team) a 4″ e Maria Giulia Confalonieri (Valcar PBM) a 5″, la russa Kseniia Dobrynina (Servetto Stradalli) a 6″, l’azzurra Angelica Brogi (Aromitalia Vaiano) e la lituana Daiva Ragazinskiene (Alé Cipollini) a 7″. Domani appuntamento con una frazione di 133.6 km a Segromigno in Piano, con i traguardo raggiunto pochi km dopo aver affrontato la salitella di Segromigno Monte.