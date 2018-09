Nuovo acquisto per la Cervélo-Bigla, arriva Leah Thomas

Terzo colpo di mercato per la Cervélo-Bigla dopo la ceca Nikola Noskova e la britannica Sophie Wright, che già ben debuttato con un 6° posto in Toscana: la formazione diretta da Thomas Campana si è assicurata le prestazioni della 29enne Leah Thomas, atleta che finora ha corso solo per team statunitensi e che nel 2018 ha vestito la maglia della Unitedhealthcare. Quest’anno la Thomas ha colto i suoi primi successi in Europa: a luglio si è aggiudicata la classifica finale del Tour de Feminin mentre ieri ha trionfato in Francia nella Chrono Champenois; proprio le cronometro saranno negli obiettivi di Leah Thomas con la Cervélo-Bigla per conquistarsi un posto per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020.