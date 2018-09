Sofia Bertizzolo vince il Giro delle Marche, ultima tappa Laura Tomasi

La città di Porto San Giorgio ha ospitato oggi la terza ed ultima tappa del Giro delle Marche in Rosa che era caratterizzata anche da un passaggio sulla celebre salita di Capodarco: proprio qui la corsa si è selezionata e sono rimaste davanti le quindici atlete che si sono giocate il successo in volata. Ad avere la meglio è stata la 19enne Laura Tomasi della Top Girls Fassa Bortolo, al quarto successo stagionale in gare del calendario nazionale: in seconda posizione è piazzata la bergamasca Arianna Fidanza (Eurotarget), mentre terza è arrivata Sofia Bertizzolo (Fiamme Oro).

Proprio Sofia Bertizzolo, 21enne atleta veneta dell’Astana Women’s Team, complice l’assenza di Elisa Longo Borghini che è volata in Spagna per la Madrid Challenge by La Vuelta, è riuscita ad aggiudicarsi il successo finale nella prima edizione del Giro delle Marche in Rosa; la maglia bianca di miglior giovane è andata alla russa Maria Rostovtseva, Dalia Muccioli (Valcar) ha portato a casa la maglia blu dei gpm, Rachele Barbieri (Wiggle) quella verde dei traguardi volanti.