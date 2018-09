Presentati i percorsi del Giro della Toscana e della Coppa Sabatini

1 Minuti per leggerlo

Sono stati presentati i percorsi della terza edizione del nuovo Giro della Toscana e della sessantaseiesima edizione della Coppa Sabatini. Le due prove, che si svolgeranno rispettivamente mercoledì 19 settembre e giovedì 20 settembre, sono organizzate dall’UC Pecciolese.

Rispetto alla scorsa edizione disputata su due giornate, il Giro della Toscana vedrà solamente una tappa su un percorso sicuramente interessante e caratterizzato da tre ascese ad una salita simbolo della regione come il Monte Serra. I 198.9 km vedranno partenza e arrivo a Pontedera.

Il giorno seguente, invece, la Coppa Sabatini rimarrà nel solco della tradizione. Partenza e arrivo, e non poteva essere altrimenti, a Peccioli con i tre diversi giri del circuito da affrontare per complessivi 195.9 km. La salitella finale che termina sul traguardo sarà come di consueto il punto chiave della corsa.