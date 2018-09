Coppa Sabatini 2018

Il favorito numero 1 sembra essere il bresciano Sonny Colbrelli che ha già vinto per due volte sul traguardo di Peccioli e che recentemente ha dimostrato di essere in gran forma imponendosi con autorità alla Coppa Bernocchi: il bresciano della Bahrain-Merida potrebbe quindi diventare il primo corridore della storia a vincere per tre volte la Coppa Sabatini, impresa mai riuscita ad altri; curiosamente, l’unico altro che può aspirare al tris è un compagno di squadra di Colbrelli e si tratta di Giovanni Visconti, primo qui nel 2006 e nel 2007.

Ovviamente non si potrà non tenere in seria considerazione anche Gianni Moscon (Sky), vincitore di Coppa Agostoni e Giro di Toscana e che continua a sfogare sulla strada la rabbia per l’esclusione dal Tour de France: il percorso non sarebbe adattissimo, ma il trentino ha classe e sta andando davvero forte. Attenzione anche al toscano Diego Ulissi (UAE) che una Coppa Sabatini l’ha già vinta nel 2013.

Al via con il dorsale 1 ci sarà il campione uscente Andrea Pasqualon (Wanty) che parte con l’obiettivo di lottare ancora una volta con il primissimi: tra i corridori da seguire segnaliamo Romain Bardet e Matteo Montaguti dell’AG2R, Carlos Barbero e José Rojas della Movistar, Anthony Roux e Arthur Vichot della Groupama-FDJ, Edvald Boasson Hagen e Tom Jelte Slagter della Dimension Data, Francesco Gavazzi dell’Androni-Sidermec, Luca Wackermann della Bardiani-CSF, Marco Canola della Nippo-Vini Fantini, Warren Barguil della Fortuneo, Julien Simon della Cofidis e Kristian Sbaragli della Israel Cycling Academy. Una curiosità: in gara con la Nazionale Italiana ci sarà Alexander Konychev, figlio di Dmitri che ha vinto la Coppa Sabatini nel 1999 e nel 2001.