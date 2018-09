Ufficiale, Mikel Landa non sarà al Mondiale: Omar Fraile al suo posto

Qualche giorno fa nel diramare le convocazioni per il Campionato del Mondo di Innsbruck il commissario tecnico spagnolo Javier Mínguez si è era tenuto un solo dubbio da sciogliere proprio nelle prove del calendario italiano e oggi ha avuto la risposta che cercava. Lo scalatore basco Mikel Landa non ha brillato oggi al Giro di Toscana, segno che non ha ancora recuperato dalla brutta caduta alla Clásica San Sebastián e quindi non parteciperà al Mondiale austriaco: al posto del corridore della Movistar nella Spagna ci sarà il suo corregionale Omar Fraile dell’Astana. Gli altri convocati sono Alejandro Valverde (Movistar), Enric Mas (Quick Step), Ion Izagirre (Bahrain-Merida), Jesús Herrada (Cofidis), Mikel Nieve (Mitchelton-Scott), David de la Cruz e Jonathan Castroviejo.