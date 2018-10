Rispetto all’anno scorso le località di partenza (Bergamo) e arrivo (Como) sono rimaste invariate, ma nel finale di corsa ci sarà una novità abbastanza rilevante: la classica salita del San Fermo della Battaglia è infatti attualmente inagibile per problemi legati a frane e smottamenti, quindi al suo posto i corridori affronteranno la variante di Monte Olimpino subito prima del traguardo.

Tutto il resto del percorso è identico a quello 2017: il Colle Gallo ed il Colle Brianza serviranno a mettere un po’ di tossine delle gambe, la Madonna del Ghisallo è un simbolo irrinunciabile del Lombardia ma la corsa vera inizierà sul durissimo Muro di Sormano dove è facile immagine il gruppo principale spezzettato in più parti. Infine sarà l’ascesa del Civiglio quella decisiva, a maggior ragione adesso che si è anche avvicinata al traguardo: dalla vetta mancheranno 13.6 chilometri in cui bisognerà comunque tenere gli attacchi aperto perché lo strappo di Monte Olimpino (circa 1500 metri al 5%) potrebbe prestarsi a dei colpi di mano a sorpresa.

I nomi dei favoriti per la vittoria de Il Lombardia 2018 bisogna andarli a ricercare tra chi si è messo in evidenza al Mondiale e alle successive classiche del calendario italiano. Davanti a tutti, al momento, ci sono il neocampione del mondo Alejandro Valverde ed il francese Thibaut Pinot, reduce dalla brillante vittoria alla Milano-Torino: il murciano sta molto bene e vuole colmare un’altra lacuna del suo palmarès, ma nel finale di corsa potrebbe trovarsi in inferiorità numerica rispetto ai rivali, in particolare allo scalatore della Groupama-FDJ, e questo di certo non gli renderà più agevole il compito.

La medaglia d’argento di Innsbruck, in francese Romain Bardet, si è fatto vedere poco dopo la prova iridata: al Giro dell’Emilia ha chiuso sesto e alla Tre Valli Varesine si è un po’ nascosto, ma può essere un cliente scomodissimo per tutti; stesso dicasi per Michael Woods e Rigoberto Urán, entrambi della EF Education First-Drapac e con il primo particolarmente motivato a chiudere la stagione con un grande successo dopo averlo solo sfiorato. E poi ci sono le due carte italiane: Gianni Moscon (Sky) chiuse terzo l’anno scorso ma dopo il Mondiale è sembrato un po’ in calo, all’opposto invece Vincenzo Nibali (Bahrain) che nelle uscite dopo Innsbruck è apparso in netta crescita.

Di outsider ce ne sono tanti che possono puntare a fare bene, anche se nei pronostici partono leggermente al di sotto di quelli già citati: stiamo parlando dei gemelli Adam e Simon Yates, dello sloveno Primoz Roglic, il colombano Egan Bernal, il belga Tim Wellens, l’olandese Bauke Mollema, il danese Jakob Fuglsang, l’irlandese Daniem Martin, il polacco Rafal Majka o gli italiani Fabio Aru, Alessandro De Marchi, Giulio Ciccone e Mattia Cattaneo