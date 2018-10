Alessandro Pessot completa l’organico 2019 della Bardiani CSF

Meritato passaggio tra i professionisti per Alessandro Pessot: il trevigiani, reduce dalla trafila under 23 con il Cyclingteam Friuli, militerà per la Bardiani CSF. Il ventitreenne, vincitore di cinque gare nel panorama dilettantistico, è il terzo neopro’ della compagine emiliana dopo Luca Covili e Francesco Romano.

Quest le parole di Pessot: «La chiamata della Bardiani CSF è una grandissima opportunità. Non posso che ringraziare Bruno e Roberto Reverberi per la fiducia che mi hanno dimostrato. Aver raggiunto il professionismo è il coronamento di un sogno, ma sono altresì convinto che la parte più difficile sia confermare di meritarsi la categoria. Il lavoro che mi aspetta non mi spaventa: non vedo l’ora di iniziare».

Con il suo acquisto si chiude la campagna acquisti della Bardiani CSF che avrà così diciassette corridori in rosa. Ai tre volti nuovi si aggiungono i riconfermati Vincenzo Albanese, Enrico Barbin, Michael Bresciani, Giovanni Carboni, Andrea Guardini, Mirco Maestri, Marco Maronese, Umberto Orsini, Lorenzo Rota, Daniel Savini, Manuel Senni, Paolo Simion, Alessandro Tonelli e Luca Wackermann. Lasciano così la squadra, oltre a Giulio Ciccone, Simone Andreetta e Simone Sterbini.