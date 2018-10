Ciclomercato, Ben Swift tornerà al Team Sky nel 2019

Nel 2019 il Team Sky ritroverà nel proprio organico il corridore britannico Ben Swift che lascerà quindi la UAE Team Emirates alla scadenza del contratto biennale. Swift, che compirà 31 anni il prossimo 5 novembre, era arrivato per la prima volta alla Sky nel 2010, anno di fondazione della squadra, e vi era rimasto per sette stagioni prima di provare una nuova avventura nella formazione di Giuseppe Saronni: negli ultimi due anni Swift non ha colto alcuna vittoria ed il miglior risultato è stato il quinto posto al Campionato del Mondo di Bergen, troppo poco per un corridore veloce e resistente che in carriera è salito per due volte sul podio della Milano-Sanremo.