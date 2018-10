Termina la carriera professionistica del croato Robert Kiserlovski

Il Lombardia è stata l’ultima corsa della carriera di Robert Kiserlovski che ha deciso di dire basta a 32 anni. Dopo aver debuttato con la Adria Mobil, il forte corridori croato ha disputato dieci stagioni ai massimi livelli tra Fuji, Liquigas, Astana, RadioShack, Trek, Tinkoff ed infine Katusha nel biennio 2017-2018. Nel corso della sua carriera professionistica Kiserlovski ha dato il meglio di sé sui percorsi impegnativi e nelle gare tappe terminando il Giro d’Italia in decima posizione in due occasioni (2010 e 2014) e lavorando molto per i compagni: oltre al Campionato Nazionale su strada del 2013, la sua unica altra vittoria è stata il Giro dell’Appennino 2010 in cui piegò Domenico Pozzovivo in una volata a due.