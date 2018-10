Nel 2019 Alejandro Valverde disputerà per la prima volta il Giro delle Fiandre

Parlando alla rivista spagnola Ciclismo a Fondo durante il primo raduno della Movistar a Pamplona per programmare la stagione 2019, il campione del mondo Alejandro Valverde ha manifestato di schierarsi per la prima volta al via del Giro delle Fiandre: «Non ci sono mai stato, sarebbe bello» ha dichiarato il 38enne corridore murciano che ha ricevuto anche il premio Velo d’Or come miglior ciclista della stagione appena conclusa. Valverde ha spiegato che la squadra gli ha sempre lasciato un certo margine di libertà nel scegliere dove andare e che, sebbene non sia ancora stato discusso il calendario, non ci saranno problemi visto che interessi e obiettivi personali spesso combaciano con quelli di squadra.