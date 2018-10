La Mastromarco Sensi Nibali comunica 13 atleti per il 2019

1 Minuti per leggerlo

È appena terminata la stagione ma la Mastromarco Sensi Nibali pensa già al futuro. La compagine under 23 toscana guidata da Carlo Franceschi e diretta in ammiraglia da Gabriele Balducci ha comunicato l’identità dei primi tredici atleti a comporre la rosa del 2019.

Sei di questi sono confermati rispetto al 2018: si tratta di Niccolò Ferri, Giuseppe La Terra, Davide Masi, Filippo Magli, Federico Rosati e dello sfortunato Michael Antonelli, ancora ricoverato ricoverato in coma in ospedale dopo la terribile caduta alla Firenze-Viareggio di metà agosto.

Sette, dunque, i volti nuovi. Uno di loro, vale a dire Federico Molini, è reduce da un’esperienza internazionale con la Dimension Data for Qhubeka. Dalla Big Hunter Seanese proviene Gabriele Ninci mentre gli altri cinque sono tutti ex juniores: sono Gabriele Benedetti, vincitore in dodici occasioni nel 2018, Tommaso Nencini, Giammaria Bertolini, Luca Roberti e Nicholas Spinelli.