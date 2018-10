La Valcar-PBM ingaggia Alice Maria Arzuffi, Vittoria Guazzini e Barbara Malcotti

La Valcar-PBM ha ufficializzato in serata tre acquisti di spessore in vista della stagione 2019: la filosofia del team diretto da Davide Arzeni resterà invariata e si continuerà a puntare su atlete italiane dal grande potenziale. Dopo tre stagioni passate in squadre straniere, Alice Maria Arzuffi tornerà a gareggiare per un team italiano: per lei, che nel 2018 ha vinto due prove del Torneo Euskaldun nei Paesi Baschi, si tratterà di un ritorno alla Valcar dopo avervi già militato da junior.

Gli altre innesti sono quelli di due atlete provenienti direttamente dalla categoria juniores. Per Barbara Malcotti, quarta al Mondiale di Innsbruck, si tratterà sostanzialmente di una promozione visto che già era in squadra negli ultimi due anni. L’ultimo nuovo ingaggio è quello della forte toscana Vittoria Guazzini, dominatrice nella categoria juniores nel 2018 con due titoli nazionali, un oro e un argento agli Europei su strada, mentre su pista ha conquistato tre ori ai Mondiali e quattro agli Europei.