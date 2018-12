SMP MasterCross, la chiusura a Vittorio Veneto: vittorie di tappa e finali per Sala e Casasola

A Vittorio Veneto oggi è stato il giorno del quinto e ultimo appuntamento con il Trofeo SMP Master Cross 2018-2019, con tanto di punteggi raddoppiati rispetto alle precedenti gare di Cles, Brugherio, Faè e Gorizia. Diverse le defezioni nella gara maschile: rispetto alla startlist non hanno preso il via il tedesco Sascha Weber, Nadir Colledani e Marco Ponta.

A vincere è stato Stefano Sala (Selle Italia Guerciotti), che nel finale ha saputo vincere la resistenza di Antonio Folcarelli (Race Mountain Folcarelli). Terzo gradino del podio a 25″ per Cristian Cominelli (Cycling Café), mentre al quarto posto a 49″ si è piazzato Matteo Vidoni (DP66). Seguono Luca Braidot a 1’09”, Martino Fruet a 1’28”, Luca Cibrario a 2’17”, Daniele Braidot a 2’38” e Federico Ceolin a 2’58”.

Nella gara open femminile nuova vittoria per Sara Casasola: la diciannovenne friulana del DP66 ha avuto la meglio su Francesca Baroni (Selle Italia Guerciotti) e su Silvia Persico (Sorgente Pradipozzo), distanti rispettivamente 23″ e 49″. Quarta posizione a 57″ per Alessia Bulleri, quinta a 1’17” per Anna Oberparleiter e sesta a 1’45” per Chiara Teocchi.

Grazie al successo ottenuto, Stefano Sala riesce a conquistare la classifica generale con 150 punti, superando così all’ultimo Cristian Cominelli, che chiude a quota 140 e che si è difeso dal ritorno di Antonio Folcarelli, terzo con 138. Top 5 completata da Matteo Vidoni con 123 punti e Martino Fruet con 118.

Tra le donne successo più ampio per Sara Casasola, che ha primeggiato con 182 punti contro i 153 di Francesca Baroni. Terza a 133 Silvia Persico, quarta a 131 Nicole Fede e quinta a 119 Alessia Bulleri.