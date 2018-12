Superprestige, a Diegem vince Sanne Cant. Quarto posto per Eva Lechner

Gara piacevole quella femminile da poco terminata a Diegem, nel classico scenario serale per la sesta prova del Superprestige. Ad imporsi è stata Sanne Cant, al secondo successo consecutivo nella challenge dopo quello ottenuto una settimana fa in quel di Zonhoven.

La campionessa del mondo della Corendon-Circus ha preceduto di pochi secondi le neerlandesi Annemarie Worst (Steylaerts 777) e Denise Betsema (Marlux Bingoal). Praticamente assieme a loro è arrivata anche Eva Lechner: la campionessa italiana è stata grande protagonista della prova, conducendo a lungo e mostrandosi competitiva con le migliori del panorama internazionale.

Non è invece andata bene per Alice Maria Arzuffi: la lombarda della Steylaerts 777 ha chiuso solamente al quindicesimo posto, risultato che le fa cedere la vetta della classifica generale della challenge. Ora guida Cant con 75 punti, con Worst in pressione con 74 punti; Arzuffi è terza con 63 punti.