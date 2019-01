Stessi colori ma design rinnovato per la maglia 2019 del Cycling Team Friuli

1 Minuti per leggerlo

Per il primo anno a livello UCI, il Cycling Team Friuli si affida alla tradizione per quanto riguarda la maglia che verrà indossata dagli atleti. Confermato lo stile bianco-nero, le nuove maglie confezionate da MR Sport sono state ridisegnate per assicurare ancora maggiore visibilità ai main sponsor.

Queste le parole del direttore sportivo Renzo Boscolo: «Questa maglia ha riscosso tanti consensi ad ogni trasferta che abbiamo affrontato ed è diventata il nostro carattere distintivo. Grazie a MR Sport abbiamo uno stile unico ed inconfondibile, identificando la filosofia con cui interpretiamo il ciclismo con una grafica accattivante ed in grado di colpire l’attenzione del pubblico».