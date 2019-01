Ciclomercato: l’ex Trevigiani Zahiri si sposta in Francia tra i dilettanti

Con la maglia della Trevigiani si era messo in luce, conquistando nel 2018 la prima tappa del Toscana Terra Eroica piazzandosi inoltre secondo al Trofeo Edil C e terzo al Giro del Medio Brenta. Era così ipotizzabile che Abderrahim Zahiri potesse attrarre l’attenzione di qualche formazione professionistica: così non è stato e il ventitreenne marocchino, per altro avvicinato nelle ultime settimane alla Sangemini, è costretto a proseguire la carriera nel mondo dilettantistico francese. Zahiri infatti gareggerà con la Bourg en Bresse Ain.

Tra i movimenti migliori, da segnalare che il neozelandese Ollie Jones, visto nella passata annata con la Dimension Data for Qhubeka, è tornato in patria con il club under 23 Team Skoda-Fruzio. Medesimo destino per il danese Peter Haslund, non riconfermato dalla Riwal Readynez e accasatosi al Team OB Wiik.