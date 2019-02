Presentato il Sibiu Tour 2019: cinque giorni di gara, 21 squadre al via

2 Minuti per leggerlo

È stata svelata ufficialmente la nona edizione del Sibiu Tour, la corsa a tappe di categoria UCI 2.1 che si disputa nel cuore della Romania e che quest’anno si svolgerà su cinque giornate di gara dal 3 al 7 luglio. La corsa inizierà con un prologo di 2200 metri nel centro storico di Sibiu: le tappe decisive saranno la seconda e la terza con arrivi in salita rispettivamente a Bâlea Lac (25 km al 5.8% medio) e Păltiniș (14.5 km al 5.5%).

Le tappe:

3 Luglio, Prologo: Historic City Centre of Sibiu, 2.2 km

4 Luglio, Tappa 1: Sibiu – Sibiu, 190 km

5 Luglio, Tappa 2: Sibiu – Bâlea Lac, 160 km

6 Luglio, Tappa 3: Sibiu – Păltiniș, 161 km

7 Luglio, Tappa 4: Sibiu – Sibiu, 174 km

Per quanto riguarda il campo partenti, sono 21 le formazioni iscritte tra cui due formazioni Professional, diciotto Continental e la selezione nazionale di Romania. Al via ci sarà l’Androni-Sidermec che si è aggiudicata le ultime due edizioni della corsa con Bernal e Sosa e proverà a ripetersi; presente anche la Gazprom-Rusvelo come Professional. Tra le Continental ci sarà una numerosa rappresentanza italiana.

Le squadre:

Androni Giocattoli – Sidermec

Gazprom – RusVelo

303 Project

Adria Mobil

Akros – Thömus

Biesse Carrera

CCC Development Team

Cycling Team Friuli

D’Amico UM Tools

Elkov – Author

EvoPro Racing

Giotti Victoria

Kometa Cycling Team

Massi Vivo Grupo Oresy

Monkey Town – à Bloc Continental Team

Pannon Cycling Team

Sangemini – Trevigiani – MG.K Vis

Team Hurom

Team Illuminate

Team Novák

National Team Romania