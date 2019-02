La Neri Sottoli-Selle Italia-KTM è la prima leader della Ciclismo Cup

Con il Trofeo Laigueglia di ieri è scattata anche la Ciclismo Cup 2019 e anche se al momento non è prevista la wild card per il Giro d’Italia 2020 per la squadra vincitrice, alla partenza della classica ligure alcuni team manager di formazioni Professional italiane sembravano molto fiduciosi sul fatto che le cose possano cambiare da qui a breve e che la Lega del Ciclismo Professional e RCS Sport possano raggiungere un accordo in tal senso.

Lo spettacolare successo di Simone Velasco ha ovviamente fatto volare in testa alla classifica a squadre la Neri Sottoli-Selle Italia-KTM che in colpo solo ha marcato più di un terzo dei punti totali conquistati in tutto il 2018: la squadra di Citracca e Scinto è stata la migliore come somma di piazzamenti e ha preso anche il sostanzioso bonus per la vittoria. La formazione toscana guida quindi con 120 punti seguita dalla Nippo-Vini Fantini-Faizanè a quota 72 punti grazie al bonus per il secondo posto di Bagioli, più staccate al momento Androni-Sidermec e Bardiani-CSF con 28 e 18 punti rispettivamente.

La classifica

1. Neri Sottoli-Selle Italia-KTM 120 p.

2. Nippo-Vini Fantini-Faizanè 72 p.

3. Androni-Sidermec 28 p.

4. Bardiani-CSF 18 p.