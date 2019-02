L’Australia straccia il record del mondo di inseguimento a squadre

3’48″012: un tempo stratosferico sancisce l’oro nell’inseguimento a squadre per l’Australia maschile, ma non solo. Il tempo realizzato è difatti, e di gran lunga, il nuovo record del mondo: la formazione condotta da Leigh Howard, e composta da Alexander Porter, Sam Welsford e Kelland O’Brien, ha abbassato di più di 2″ il vecchio record, ottenuto da Wiggins e soci in quel di Rio. Gran Bretagna che a Pruszkow che si è vista battuta anche nella finale, pur realizzando un tempo a sua volta straordinario (3’50″810 per Ed Clancy, Ethan Hayter, Kian Emadi e Charlie Tanfield, appena 6 decimi sotto il precedente record). Bronzo per la Danimarca di Lasse Norman Hansen, Casper Von Folsach, Rasmus Pedersen e Julius Johansen, a 3’51″804″.