Strade Bianche, l’influenza ferma sia Alejandro Valverde che Elisa Longo Borghini

Arriva un doppio pesante forfait per la Strade Bianche che si disputerà sabato 9 marzo. Il campione del mondo Alejandro Valverde non sarà al via della gara senese a causa di alcuni sintomi influenzali che lo avevano colpito già sul finire del UAE Tour: il murciano della Movistar, formazione che dovrà fare a meno anche di Daniele Bennati, è stato due volte terzo in Piazza del Campo, nel 2014 e nel 2015.

Defezione anche in campo femminile ed in questo caso, purtroppo per gli appassionati italiani, si tratta della piemontese Elisa Longo Borghini, anche lei fermata dall’influenza. L’atleta della nuova Trek-Segafredo ha un rapporto speciale con la Strade Bianche ed è sempre stata protagonista nelle quattro edizioni precedenti: oltre alla vittoria del 2017, Longo Borghini è stata terza nel 2015 e nel 2018 e quarta nel 2016.

No @StradeBianche for me this year due to the flu which put half part of my family KO. Really sad to miss my favourite race but I'll be cheering for the @TrekSegafredo squad from home!

— Elisa Longo Borghini (@ElisaLongoB) 6 marzo 2019