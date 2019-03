La tre volte iridata su pista Kelly Catlin è deceduta all’età di 23 anni

Arriva dagli Stati Uniti una terribile notizia che scuote tutto il mondo del ciclismo: Kelly Catlin, ciclista della formazione nordamericana Rally UHC Cycling e della Nazionale USA, è deceduta venerdì sera 8 marzo all’età di soli 23 anni; in una lettera inviata al sito Velonews, il padre ha affermato che Kelly Catlin si sarebbe tolta la vita nella sua casa in California.

Kelly Catlin vanta un palmarès di tutto rispetto nel ciclismo su pista con tre titoli mondiali consecutivi (2016-2018) ottenuti nell’Inseguimento a Squadre a cui si aggiungo due medaglie di bronzo ai Mondiali nell’Inseguimento Individuale e l’argento conquistato con il quartetto ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016; la vittoria più prestigiosa ottenuta su strada è la cronometro dei Giochi Panamericani disputati a Toronto in Canada nel 2015.

The news of Kelly’s passing has hit the team hard. Losing an incredible person at such a young age is very difficult. Kelly was our friend and teammate. Our heartfelt condolences go out to her family and those who were fortunate enough to know her best.https://t.co/azrTP4fIy9

— Rally UHC Cycling (@RallyUHCcycling) 10 marzo 2019