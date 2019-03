Successo sfiorato per Alberto Dainese: solo Brøchner lo precede al Tour de Normandie

1 Minuti per leggerlo

È scattata quest’oggi la trentanovesima edizione del Tour de Normandie, tra le più importanti corse a tappe della categoria 2.2. La frazione inaugurale della settimana francese, la Courseulles sur Mer-Le Neubourg di 157.5 km, si è risolta con un arrivo a ranghi compatti.

A imporsi è stato Nicolai Brøchner, valido corridore della Riwal Readynez Cycling Team, che centra così la prima frazione stagionale. Secondo posto per Alberto Dainese: il veneto del SEG Racing Academy inizia così al meglio la sua annata nelle prove del calendario UCI, lui che è tra i principali talenti del panorama nazionale.

Terza piazza per il belga Jelle Mannaerts (Tarteletto-Isorex), quarta per il neerlandese Arvid De Kleijn (Metec TKH Continental), quindi seguono il ceco Alois Kankovsky (Elkov-Author), il norvegese Trond Trondsen (Team Coop), il francese Clément Orceau (Vendée U), il belga Jarne Van De Paar (Lotto Soudal Under 23), lo statunitense Miguel Bryon (Arapahoe Resources-BMC) e lo svizzero Dylan Page (IAM Excelsior).