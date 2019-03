Tour de Normandie, tappa e maglia per il norvegese Forfang. Quarto Dainese

Modo migliore per ottenere la prima vittoria della carriera a livello UCI non poteva esserci per Ole Forfang: il corridore norvegese è stato protagonista, assieme al belga Elias Van Breussegem (Tarteletto-Isorex) e all’altro norge Erik Resell (Uno-X Norwegian Development) di una fuga di quasi 80 km in occasione della quarta tappa del Tour of Normandie, la Tilly sur Seulles-Argentan di 172.5 km.

Nel finale il ventiquattrenne della Joker Fuel of Norway ha attaccato, riuscendo a distanziare Van Breussegem di 12″ e Resell di 13″. Il gruppo è giunto a 32″, con il veneto Alberto Dainese (SEG Racing Academy) a cogliere il quarto posto regolando il neerlandese Arvid De Kleijn (Metec-TKH) e il ceco Alois Kankovsky (Elkov-Author).

Si è invece ritirato il danese Nicolai Brøchner (Riwal Readynez), che indossava la maglia di capoclassifica. Le insegne del primato sono ora passate sulle spalle di Ole Forfang che comanda con 18″ su Resell e 31″ su De Kleijn. Da segnalare che Alberto Dainese guida la classifica a punti mentre Cristian Scaroni (Groupama-FDJ Continental) indossa la divisa di miglior scalatore.