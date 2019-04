Giro di Sicilia 2019

Complice anche il tardivo annuncio della riproposizione della prova, al via vi sarà solamente una formazione World Tour; si tratta dell’UAE Team Emirates, che schiera Jan Polanc come capitano, lui che sull’Etna si è imposto al Giro d’Italia, e il rientrante Sebastián Molano per le volate. Presenti in blocco, come d’abitudine, le Professional italiane: la Androni Giocattoli-Sidermec si affida a Mattia Cattaneo, Francesco Gavazzi e Fausto Masnada, la Bardiani CSF punta su Vincenzo Albanese e Manuel Senni, la Neri Sottoli-Selle Italia-KTM, oltre all’idolo di casa Giovanni Visconti, ha Simone Velasco ed Edoardo Zardini, la Nippo-Vini Fantini-Faizanè fa turnover e dà spazio a Hideto Nakane e Alejandro Osorio.

Per quanto riguarda le Professional straniere, la meglio fornita è la Wanty-Gobert di Guillaume Martin e Odd Christian Eiking. La Israel Cycling Academy si concentra sulle volate con Riccardo Minali e Kristian Sbaragli, senza dimenticare Matteo Badilatti per la generale. Interessante la Delko Marseille Provence con Mauro Finetto, Javier Moreno e Ramunas Navardauskas mentre per la Gazprom-RusVelo sono Alexander Porsev per gli sprint e Aleksandr Vlasov per la classifica i punti di riferimento. La Riwal Readynez conta su Lukas Eriksson e Sindre Lunke mentre sarà da seguire il talentuoso Brandon McNulty, leader della Rally UHC che porta anche Rob Britton e Colin Joyce.

Sette formazioni Continental completano il quadro: la Amore&Vita-Prodir ha Pierpaolo Ficara e Marco Tizza, la Coldeportes Strongman punta su Jonathan Cañaveral e Óscar Quiroz, la D’Amico UM Tools schiera Roman Kostadinchev e Jacopo Mosca, la Giotti Victoria si affida sui veloci Riccardo Stacchiotti e Federico Zurlo, la giovane Kometa Cycling Team ha gli azzurrini Stefano Oldani e Antonio Puppio, la Sangemini-Trevigiani conta su Antonio Di Sante e Paolo Totò, il Team Colpack mette in mostra Andrea Bagioli e Filippo Rocchetti.