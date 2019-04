Ciclismo Cup, l’Androni si avvicina a soli 8 punti dalla Neri Sottoli

1 Minuti per leggerlo

Al termine del Giro di Sicilia la classifica a squadre della Ciclismo Cup vede sempre al comando la Neri Sottoli-Selle Italia-KTM che però ha visto ridursi a soli 8 punti il vantaggio sulla Androni-Sidermec. Nella gara a tappe siciliana gli uomini di Angelo Citracca e Luca Scinto sono stati i migliori in fatto di piazzamenti e hanno portato a casa anche il bonus per la vittoria della classifica a squadre: per loro un bottino complessivo di 87 punti che porta il totale dopo quattro prove a 322 punti.

I ragazzi di Gianni Savio invece hanno fatto incetta di punti bonus al Giro di Sicilia: tra la vittoria di tappa e la classifica a punti di Manuel Belletti ed il terzo posto nella classifica finale con maglia dei gpm di Fausto Masnada, sono stati 50 i punti extra guadagnati dai biancorossi. Perdono terreno tutte le altre formazioni in ballo.

La classifica

1. Neri Sottoli-Selle Italia-KTM 322 p.

2. Androni Giocattoli-Sidermec 314 p.

3. Nippo-Vini Fantini-Faizanè 136 p.

4. Bardiani-CSF 112 p.

5. UAE Team Emirates 84 p.