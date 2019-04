Trofeo Piva, prova di forza del tedesco Zimmermann. Sul podio Rivi e Aleotti

1 Minuti per leggerlo

Mai, nelle 70 edizioni precedenti, un corridore tedesco era riuscito a salire sul gradino più alto del podio. Eppure tutti i digiuni sono fatti per essere interrotti e oggi al Trofeo Piva numero 71 la bandiera nero-rossa-gialla sventola più alta di tutte. Merito di Georg Zimmermann, talentuoso all around che oggi si è portato a casa la prova trevigiana, con partenza e arrivo a Col San Martino sulla distanza di 174.8 km.

Il ventunenne del Tirol KTM Cycling si è mosso da lontano, ha staccato i compagni di fuga con un’azione di forza nel tratto più duro ed è giunto sul traguardo in perfetta solitudine. Nell’albo d’oro Zimmermann succede a Paolo Baccio. La festa della Continental austriaca prosegue con il secondo posto ottenuto da Samuele Rivi. Terza piazza, invece, per Giovanni Aleotti (Cycling Team Friuli).