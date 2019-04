Lizzie Deignan torna in gruppo all’Amstel Gold Race dopo la maternità

La sua ultima corsa era stata il Campionato del Mondo di Bergen 2017, ma adesso l’ex campionessa del mondo Elizabeth Deignan sembra essere pronta a tornare in gruppo: la 30enne britannica, che lo scorso mese di settembre ha dato alla luce la prima figlia Orla, farà il proprio debutto con la maglia della Trek-Segafredo in occasione dell’Amstel Gold Race di domenica 21 aprile.

Dopo l’Amstel Gold Race, Lizzie Deignan disputerà anche la Freccia Vallone e la Liegi-Bastogne-Liegi per poi gareggiare in casa al Tour de Yorkshire nel mese di maggio; nel suo calendario per questa prima parte di stagione è prevista anche la partecipazione all’Amgen Tour of California. Queste le parole di Elizabeth Deignan: «Non vedo l’ora di correre. Sono emozionata all’idea di rivivere l’ambiente di squadra e apprezzo il supporto che Trek e Trek-Segafredo mi hanno dato, permettendomi di rientrare con i miei tempi. Non potevo perdere l’opportunità di gareggiare in Europa prima della fine della stagione delle classiche e poi sulle strade di casa al Tour de Yorkshire, il cui percorso ricalcherà in parte quello dei Mondiali di settembre, il mio grande obiettivo di quest’anno».