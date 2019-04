Edwin Ávila vince la prima d’apertura del GP Beiras, buon quarto Marco Tizza

Una tappa di 155.6 chilometri tra Vilar Formoso e Pinhel ha aperto oggi il GP Beiras e Serra da Estrela, una breve corsa a tappe in Portogallo che si concluderà domenica. Il traguardo odierno era posto in cima ad uno strappo di circa due chilometri in leggera salita con un gruppo di una quarantina di atleti a giocarsi il successo in uno sprint abbastanza impegnativo: a spuntarla è stato il colombiano Edwin Ávila che sale così a quota due vittorie nel 2019 (aveva già vinto una tappa al Tour du Rwanda), sulle tre totali ottenuti dalla Israel Cycling Academy.

Ávila è riuscito a lasciarsi alle spalle due corridori portoghesi della W52-FC Porto, Francisco Campos e Daniel Mestre che hanno preso rispettivamente la seconda e terza posizione: grossa beffa per Campos che si è inchinato solo al fotofinish. Resta giù dal podio l’italiano Marco Tizza che tuttavia con questo quarto posto ottiene il suo miglior risultato di questa sua prima stagione in maglia Amore&Vita: per la formazione toscana nel primo gruppo c’era anche Pierpaolo Ficara, diciottesimo.