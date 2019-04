Presentato il Giro dell’Appennino 2019, c’è l’omaggio alle vittime del Ponte Morandi

È stata presentata oggi a Genova l’edizione numero 80 del Giro dell’Appennino, una vera e propria classica del calendario italiano di categoria UCI 1.1 in programma per domenica 28 aprile e valida come prova della Ciclismo Cup e della Challenge Regione Liguria. Gli organizzatori hanno deciso di dedicare questa edizione alla memoria delle vittime della tragedia del Ponte Morandi avvenuta lo scorso 14 agosto: sotto a quei piloni la corsa è transitata più volte in passato, anche l’anno scorso, e quest’anno sarà confermato il passaggio sotto ai monconi attualmente in fase di demolizione. E proprio in prossimità della struttura verrà posto un traguardo volante.

Il percorso misurerà complessivamente 198.7 chilometri con partenza da Serravalle Scrivia, chilometro 0 a Novi Ligure e arrivo in Via XX Settembre nel centro di Genova: nella prima parte di gara ci sarà un passaggio da Castellania in omaggio a Fausto Coppi mentre negli ultimi 70 chilometri verrà riproposta la dura sequenza di salite con Passo della Bocchetta, Fraconalto e Passo dei Giovi una dietro l’altra. Da notare che il tratto finale di pianura è stato allungato di 4.3 chilometri inserendo un passaggio sul lungomare di Corso Italia.

Le squadre iscritte sono ben 23 con la presenza della Nazionale Italiana e di 8 formazioni di categoria Professional: oltre alle italiane Androni-Sidermec, Bardiani-CSF, Neri Sottoli-Selle Italia-KTM e Nippo-Vini Fantini-Faizanè, ci saranno infatti anche Caja Rural-Seguros RGA, Euskadi-Murias, Gazprom-Rusvelo e Manzana Postobón.

Le squadre

NAZIONALE ITALIANA (ITA)

ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC (ITA)

BARDIANI CSF (ITA)

NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM (ITA)

NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE (ITA)

MANZANA POSTOBON TEAM (COL)

GAZPROM – RUSVELO (RUS)

EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS (ESP)

CAJA RURAL – SEGUROS RGA (ESP)

ISEO SERRATURE – RIME – CARNOVALI (ITA)

D’AMICO UM TOOLS (ITA)

CYCLING TEAM FRIULI (ITA)

BIESSE CARRERA (ITA)

SANGEMINI – TREVIGIANI – MG.K VIS (ITA)

TEAM COLPACK (ITA)

BELTRAMI TSA HOPPLA’ PETROLI FIRENZE (ITA)

AMORE & VITA (LAT)

GIOTTI VICTORIA (ROU)

COLDEPORTES BICICLETAS STRONGMAN (COL)

SWISS RACING ACADEMY (SUI)

MALOJA PUSHBIKERS (AUT)

TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS (AUT)

TEAM SKYLINE (USA)