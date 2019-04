Arno Wallaard Memorial, doppietta britannica con Richardson che supera Wells. Quinto Dainese

Gara combattuta come di consueto all’Arno Wallaard Memorial, con l’esito che si è deciso negli ultimissimi metri. A vincere, nella ultratrentennale storia della corsa dei Paesi Bassi, è stato Alex Richardson; il corridore britannico ha preso qualche metro nel finale, riuscendo di un soffio a respingere il rientro del plotone, regalandosi il primo successo in carriera a livello UCI a ventottanni suonati e dando il primo centro a livello internazionale del 2019 alla Canyon DHB

La festa per i sudditi di Sua Maestà è proseguita con il secondo posto del talentuoso pistard Matthew Walls, qui in gara con la maglia della nazionale. Il gradino più basso del podio viene occupato dal belga Gianni Marchand (Cibel). Quarta piazza per Bas van der Kooij (Monkey Town-À Bloc) e quinta per l’unico italiano in gara, il veneto Alberto Dainese (SEG Racing Academy).