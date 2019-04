Bagioli show al Trofeo San Vendemiano: sul podio Marcellusi e Murgano

Dopo la volata a ranghi compatti della passata edizione, il Trofeo Città San Vendemiano si è deciso dalla distanza con l’azione di forza di uno dei principali talenti del ciclismo italiano. A vincere, anzi, a dominare la manifestazione trevigiana riservata agli under 23 è stato Andrea Bagioli.

Il lombardo del Team Colpack è partito da lontano riuscendo a fare la differenza sul complesso tracciato caratterizzato dalle ascese, da ripetere cinque volte, di Manzana, Formeniga e Cà del Poggio. Il ventenne viaggia che è un piacere e si invola, ottenendo la prima affermazione stagionale con un largo margine.

Alle sue spalle, a 1’45” di ritardo, cinque atleti si sono sfidati per la piazza d’onore; a coglierla è Martin Marcellusi, primo anno della Palazzago al terzo podio in questo suo superbo debutto nella categoria. Terza posizione per Marco Murgano (Casillo Maserati), quarta per Kevin Colleoni (Biesse Carrera), quinta per il colombiano Einer Rubio (Vejus Aran) e sesta per Davide Bais (Cycling Team Friuli). Distacco di 1’55” per il gruppo principale, regolato da Luca Mozzato (Dimension Data for Qhubeka) su Gregorio Ferri (Zalf Euromobile Désirée Fior).