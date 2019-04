Mike Teunissen pronto a cimentarsi di nuovo nel ciclocross

Le roboanti prestazioni di Wout Van Aert e (soprattutto) di Mathieu van der Poel nei grandi appuntamenti su strada ha, per l’ennesima volta, dimostrato come la polivalenza sia un’arma in più e non un limite per le prestazioni su asfalto. In una dichiarazione rilasciata a Wielerflits, Mike Teunissen ha annunciato di voler tornare, nel prossimo autunno-inverno, a frequentare gli sterrati. Il ventiseienne del Team Jumbo-Visma vanta tra le ruote grasse uno storico mica male, essendosi laureato nel 2012 a Louisville campione del mondo tra gli under 23 davanti a Bosmans e allo stesso Van Aert.

Queste le parole di Teunissen: «Non escludo di certo la possibilità di tornare a correre con Wout nel ciclocross a livello nazionale o internazionale. Normalmente, durante la preparazione, mi diletto ogni tanto nel cross per mantenere la tecnica e l’esplosività; ora, però, ho in mente di tornare anche a gareggiare nella specialità».