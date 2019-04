Tour de Bretagne, fuga in porto per Owen James. Settimo Mozzato

1 Minuti per leggerlo

Resistendo, al termina di una fuga di quasi 60 km, al rientro del gruppo, il britannico Owen James è andato a cogliere uno strepitoso successo, il primo della carriera, nella quarta tappa del Tour de la Bretagne, la Ploërmel-Châteaubriant di 152.7 km. Il portacolori della Côtes d’Armor-Marie Morin ha attaccato assieme a Maxime Daniel (Team Arkéa-Samsic) e Tom Dernies (Natura4Ever-Roubaix Lille Métropole); nel tortuoso finale Daniel, a 5 km dalla fine, ha forato mentre Dernies è stato distanziato proprio nell’ultimo km dal ventitreenne vincitore.

Nella volata del gruppo, giunto alle calcagna di James, Pierre Barbier (Natura4Ever-Roubaix Lille Métropole) ha preso il secondo posto davanti a Benoît Jarrier (Team Arkéa-Samsic), Arne Marit (Lotto Soudal Under 23), Nils Eekhoff (Development Team Sunweb), Emiel Vermeulen (Natura4Ever-Roubaix Lille Métropole) e Luca Mozzato (Dimension Data for Qhubeka).

Non è stata una giornata semplice per Alberto Dainese: il veneto della SEG Racing Academy, leader della corsa, è caduto due volte negli ultimi 10 km, arrivando in ritardo rispetto al plotone. La maglia di capoclassifica passa così sulle spalle di Lorrenzo Manzin (Vital Concept-B&B Hotels).