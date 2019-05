Annunciata la Israel Cycling Academy per il Giro: Cimolai all’esordio guida il team

Arriva la conferma da parte del team manager Kjell Calström del team preannunciato nella lista iscritti del Giro d’Italia per la Israel Cycling Team, una delle 4 formazioni ad ottenere la Wild Card per la corsa rosa. La formazione israeliana sarà divisa in due: da una parte il gruppo delle ruote veloci, che lavorerà compatto per Davide Cimolai, alla sua prima partecipazione al Giro d’Italia e reduce da una buona primavera; il veneto avrà nel suo treno Kristian Sbaragli, il canadese Guillaume Boivin e l’irlandese Conor Dunne.

Dall’altra, la seconda metà del team sarà votata all’attacco, a caccia di un successo di tappa, facendo leva sull’esperienza di Ruben Plaza, che partirà con l’ambizione di entrare nella stretta rosa di corridori vincitori di tappa in tutti e 3 i GT, e sulla forma di Krists Neilands, secondo classificato alla Vuelta Asutrias. Battitori liberi anche l’eritreo di passaporto svedese Awet Gebremedhin, ed il pupillo nazionale Guy Niv.